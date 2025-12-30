Dantel hiç bu kadar havalı olmamıştı: 2026 Kışı'nın favori modelleri
Dantel, moda dünyasında her zaman "zarif" ve "nostaljik" olarak tanımlanırdı; ta ki 2026 kış sezonuna kadar. Bu yıl dantel, sadece büyükannelerimizin sandığından çıkan bir detay olmaktan çıkıp, podyumların en asi, en modern ve en iddialı parçasına dönüşüyor. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir romantizmle, sokak stilinin keskin hatlarını birleştirmeye hazır mısınız?
1 / 6
Yıl 2026’ya yaklaşıyor olsa da moda dünyası nostaljik duyguların ve geçmiş zamanların hissiyatını arıyor... Bu kış gardırobunuzda mutlaka yer açmanız gereken, danteli yeniden tanımlayan favori modeller...
Credit: Pinterest @bellybelllll
2 / 6
Beymen Collection Kahverengi Midi Dantel Kokteyl Elbise
3 / 6
Self Portrai tBordo Midi Dantel Kokteyl Elbise
4 / 6
Gira Siyah Dantel Yırtmaç Detaylı Uzun Elbise