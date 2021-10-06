DeFacto “Doğa İçin Al” koleksiyonu ile sürdürülebilir bir gelecek için çabalıyor

Yeni koleksiyonu “Doğa İçin Al” tarz parçalarıyla kusursuz bir şıklık sunarken, etiketlerdeki tohumlar ağaç ve kır çiçeklerine dönüşüyor.

DeFacto sonbaharı, renkli, eğlenceli ve çevre dostu “Doğa İçin Al” koleksiyonuyla karşılıyor. Doğaya dönmeyi özüne dönmek olarak tanımlayan DeFacto, “Doğa Kalp Ben” teması kapsamında “Okula Dönüş” koleksiyonu ile başlayan tohum etiket uygulaması, “Doğa İçin Al” koleksiyonu ile devam ediyor.

DeFacto’nun doğadan ilham aldığı parçalardan oluşan koleksiyonda, sonbahar gardırobunuz için aradığınız tüm seçenekleri bulmak mümkün. Renkleri, desenleri ve tasarım ayrıntılarıyla kusursuz bir şıklık sunan DeFacto “Doğa İçin Al” koleksiyonu, sürdürülebilir bir gelecek için doğayı da unutmuyor. Yeni koleksiyondan ürün alanlara hediye edilecek tohum etiketler, kır çiçekleri ve ağaç olarak doğadaki yerini alıyor.

Küçük Çevreciden Yemyeşil Bir Dünya

Doğa İçin Al, koleksiyona küçük çevrecileri de dâhil ediyor. Çocukların doğayı keşfederek aslında kendini keşfettiğine inanan DeFacto “Doğa İçin Al” koleksiyonunda, 12 yaşındaki Ahmed Atalay’ın doodle art grafik tarzıyla çizdiği dünya resmini de tasarımlarına taşıyor.

Hayal ettiği dünyayı DeFacto için tasarımına taşıdığını belirten Ahmed Atalay “Doğa ve Ben ismini verdiğim çalışmamdaki dünya resmini, son zamanlarda özellikle ülkemiz ve dünyada çıkan yangın ve sel felaketlerinden etkilenerek, daha yeşil, güzel ve mutlu bir dünya hayaliyle çizdim. Tasarımımı DeFacto aracılığıyla insanlarla buluşturacak olmak beni mutlu ediyor” diyor.