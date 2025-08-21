Dekolteli kıyafetler için sütyen ve yapışkanlı bant önerileri

Özel davetler, şık akşam yemekleri veya sadece günlük tarzınıza modern bir dokunuş katmak istediğinizde, dekolteli kıyafetler harika bir seçenektir. Ancak bu giysileri giyerken doğru iç çamaşırını bulmak, şıklığınızın en önemli tamamlayıcısıdır!

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 10
Dekolteli kıyafetler için sütyen ve yapışkanlı bant önerileri - Resim : 1

Sırt veya göğüs dekoltesini içine giyeceğiniz doğru çamaşırla  Geleneksel sütyen askıları veya bantları, kıyafetin estetiğini bozabilir. İşte dekolteli kıyafetlerinizle mükemmel bir uyum yakalamanız için sütyen ve yapışkanlı bant önerileri...

2 / 10
Dekolteli kıyafetler için sütyen ve yapışkanlı bant önerileri - Resim : 2

Intımıssımı Arkası Transparan Straplez Sütyen

 2.090 TL

3 / 10
Dekolteli kıyafetler için sütyen ve yapışkanlı bant önerileri - Resim : 3

Victoria's Secret Yapışkanlı Bantsız Straplez Sütyen

2.650  TL

4 / 10
Dekolteli kıyafetler için sütyen ve yapışkanlı bant önerileri - Resim : 4

Suwen Ten Abiye / Dekolte Göğüs Ucu Kapatıcı

299,99 TL