Dekolteli kıyafetler için sütyen ve yapışkanlı bant önerileri
Özel davetler, şık akşam yemekleri veya sadece günlük tarzınıza modern bir dokunuş katmak istediğinizde, dekolteli kıyafetler harika bir seçenektir. Ancak bu giysileri giyerken doğru iç çamaşırını bulmak, şıklığınızın en önemli tamamlayıcısıdır!
Sırt veya göğüs dekoltesini içine giyeceğiniz doğru çamaşırla Geleneksel sütyen askıları veya bantları, kıyafetin estetiğini bozabilir. İşte dekolteli kıyafetlerinizle mükemmel bir uyum yakalamanız için sütyen ve yapışkanlı bant önerileri...
Intımıssımı Arkası Transparan Straplez Sütyen
2.090 TL
Victoria's Secret Yapışkanlı Bantsız Straplez Sütyen
2.650 TL
Suwen Ten Abiye / Dekolte Göğüs Ucu Kapatıcı
299,99 TL