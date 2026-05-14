Demi Moore, Cannes Film Festivali’nin ikinci gününde Gucci imzalı elbisesiyle

Demi Moore, jüri üyesi olduğu 79. Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde, 'La Vie d'une Femme' (Bir Kadının Hayatı) filminin gösterimine katıldı.

KIRMIZI HALIDA GUCCİ RÜZGARI

Lila rengi bir elbise giymeyi tercih eden Amerikalı oyuncu, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.

63 yaşındaki Hollywood yıldızı, omuzları açıkta bırakan, uzun kollu ve derin yırtmaçlı Gucci elbisesiyle kırmızı halıda poz verirken, film ekibinden rol çaldı.