Denizde ve havuzda akmayan makyaj ürünleri: Marka önerileri
Yaz aylarının vazgeçilmezi olan deniz ve havuz keyfinde bile makyajından ödün vermek istemeyenler için özel olarak geliştirilmiş, suya dayanıklı makyaj ürünleri kurtarıcı oluyor. İşte denizde ve havuzda akmayan ürünler ve markaları...
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Plajda bakımlı olmayı sevenlerdenseniz ya da yazın sokağa adım attığınız anda sıcakla birlikte makyajınızın akmasından şikayet ediyorsanız, suya dayanıklı ürünler yardımınıza hazır! İşte sizler için seçtiğimiz ürünler...
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Suya Dayanıklı Maskara (Waterproof Mascara):
Maybelline New York Lash Sensational Waterproof Maskara
475 TL
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Kiko Extra Sculpt Waterproof Mascara
509 TL
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Suya Dayanıklı Göz Kalemi ve Eyeliner:
Urban Decay 24/7 Glide-On Waterproof Eye Pencil Perversion
933,63 TL