Denizde ve havuzda akmayan makyaj ürünleri: Marka önerileri

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan deniz ve havuz keyfinde bile makyajından ödün vermek istemeyenler için özel olarak geliştirilmiş, suya dayanıklı makyaj ürünleri kurtarıcı oluyor. İşte denizde ve havuzda akmayan ürünler ve markaları...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Plajda bakımlı olmayı sevenlerdenseniz ya da yazın sokağa adım attığınız anda sıcakla birlikte makyajınızın akmasından şikayet ediyorsanız, suya dayanıklı ürünler yardımınıza hazır! İşte sizler için seçtiğimiz ürünler...

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Denizde ve havuzda akmayan makyaj ürünleri: Marka önerileri - Resim : 2

Suya Dayanıklı Maskara (Waterproof Mascara):

Maybelline New York Lash Sensational Waterproof Maskara

475 TL

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Denizde ve havuzda akmayan makyaj ürünleri: Marka önerileri - Resim : 3

Kiko Extra Sculpt Waterproof Mascara

 509 TL

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Denizde ve havuzda akmayan makyaj ürünleri: Marka önerileri - Resim : 4

Suya Dayanıklı Göz Kalemi ve Eyeliner:

Urban Decay 24/7 Glide-On Waterproof Eye Pencil Perversion

933,63 TL