Denizli Fashion Week 5. sezonunda digital olarak gerçekleşti

DETGİS (Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği) projesi olan Denizli Fashion Week bu yıl 5. sezonunda dijital olarak gerçekleşti. Usta moda tasarımcısı Özlem Süer kreatif

direktörlüğünde toplamda 12 markanın yer aldığı ilkbahar/Yaz 2022 koleksiyonları,

birbirinden farklı moda çekimleri ile gösterildi.

Gala öncesi, Özlem Süer ev sahipliğinde özel konuklar ile gerçekleşen 'Long Table' davetine pek çok ünlü isim katıldı.

Galaya, Burcu Esmersoy, Metin Hara, Damla Aslanalp, Akasya Asıltürkmen, Beliz Baran, Ümit Temurçin, Aysun Kaba, Nazmiye Saral, Alexandra Ceylan ve DETGIS Başkanı Mukaddes Başkaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

DETGİS Başkanı Mukaddes Başkaya, bu özel projelerinde, koleksiyonlarla birlikte dijital

sunumlar yapmanın verdiği avantajı çok yönlü fayda haline getirmeye çalıştığını belirtti; Denizli’nin tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerini de ön plana çıkartarak koleksiyonunu tanıttı.

DFW marka danışmanlığını 5 yıldır üstlenen Moda yazarı Ümit Temurçin Türkiye’nin ikinci en büyük moda projesini hayata geçirmekten ve sürdürülebilir bir moda ve tasarım platformu yaratmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. DFW’in bu yıl ki proje ekibinde Rönesans Fashion Management kurucusu Akif Örük, koreografileri ve tüm organizasyonun yönetimini gerçekleştirdi. Fotoğraf ve video çekim ekiplerine ise Oktay Bingöl liderlik etti.

DFW S/S 2022’de bir birinde özel koleksiyonlara imza atan; Shikka, The Barine, Muteks

Mutlubaşlar Tekstil, Deniz Tekstil, Gelin House Collection, Yavuz Çehre Tekstil, Aslı Tekstil, Nuba Company, Ecocotton, Little Gusto, Kayteks ve Ozan Tekstil gibi markaların

koleksiyonlarını daha detaylı görmek için instagram’da @denizlifashionweek sayfasına göz atabilirsiniz.

DFW ana sponsoru İskur Group başta olmak üzere diğer önemli destekçiler DENİB (Denizli İhracatçılar Birliği) , Mattex (Tekstil Makina ve Malzemeleri - Tekstil Baskı Sistemleri), Gamateks , Başbuğ Mücevher, DTO (Denizli Ticaret Odası) , Deneks Lojistik , Çizgi Saç Tasarım, Akcan Tur, Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş, Merkezefendi Belediyesi, Sanal Fuar, Alyans Event & Wedding, Ruma Restaurant ve Artepera gibi önemli marka ve kuruluşların böylesi değer katan projeleri desteklemeleri oldukça kıymetli.

Denizli Fashion Week'ten bazı fotoğraflar...