Deri ceket modelleri: Sonbaharda tercih edebileceğiniz 16 deri ceket modeli ve kombin önerileri
Zamansız bir klasik olan deri ceketler, her sezon yenilenerek gardıroplardaki yerini koruyor. 2025 yılında da deri ceketler, farklı kesimler ve renklerle stil sahibi görünümün anahtarı olmaya devam ediyor. İşte bu yılın en popüler deri ceket trendleri ve onları nasıl kombinleyeceğinize dair ipuçları.
Vücudu saran kalıplar yerini daha rahat ve salaş silüetlere bırakıyor. Geniş omuzlu, bol kesimli oversize deri ceketler, hem konforlu hem de modern bir duruş sergiliyor. Bu ceketler, katmanlı giyim için de ideal bir zemin sunuyor.
Geniş omuzlu, belden oturtmalı ve vücut hatlarını daha belirgin hale getiren deri ceketler de bu yılın dikkat çeken trendlerinden.
Klasik siyah deri ceket her zaman favori olsa da, bu yıl gardırobunuza farklı renkler katmanın tam zamanı. Özellikle bordo, zeytin yeşili ve koyu kahve gibi toprak tonları ile beyaz ve bej gibi açık renk deri ceketler oldukça popüler.
Deri ceket, doğru parçalarla birleştiğinde her ortama uyum sağlayabilir. İşte stilinize yön verecek birkaç kombin önerisi:
Günlük Şıklık: Oversize bir deri ceketi, düz kesim bir jean pantolon ve basic bir tişörtle tamamlayın. Bu klasik kombine spor ayakkabılar veya biker botlar ekleyerek rahat ve havalı bir günlük stil yaratın.
