Diana'nın kuaförü Kate Middleton'ın saçlarıyla ilgili gelen eleştirilere sessiz kalamadı
Galler Prensi William’ın eşi Kate Middleton, önceki gün ilk kez sarıya yakın tonlarında bir saç rengiyle göründü. Middleton, bu görünümünden sonra sosyal medyada epeyce eleştiri aldı. Prenses Diana'nın kuaförü Sam McKnight, Kate Middleton'a gelen olumsuz eleştirilere yanıt verdi.
Galler Prensesi Kate Middleton, yaz tatilinin ardından ilk resmi etkinliğinde bambaşka bir görünümle ortaya çıktı. Eşi Prens William ile Londra Doğa Tarihi Müzesi'ndeki ziyareti sırasında kıyafetinden çok, yeni saç rengiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Yıllardır ikonik kestane kahverengisi saçlarıyla tanınan Kate Middleton, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı. Prenses, bal köpüğü ve altın tonlarıyla ışıltı kazanan, hafif dalgalı saçlarıyla ilk kez resmi bir etkinlikte kameralar karşısına çıktı.
Kate Middleton’ın saç rengi, geçtiğimiz yıl başarılı kemoterapi tedavisinin ardından resmi görevlerine döndüğünden beri adım adım açılıyordu. Ancak Kate, bugüne kadar örneğine rastlanmayacak şekilde olumsuz eleştiri aldı...
Prenses'in yorgun görüdüğünü ve saçlarının önceki halinden farklı olduğunu savunan bir kullanıcı,"Kanser tedavisi zorlu bir süreç. Belki de bu yüzden bir saç kaybı yaşandı. Ya kaynak ya da peruk kullandı. Bu durumdaki bir kadının üstüne gitmemek gerek..." şeklinde yorum yaptı.