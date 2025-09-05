Diana'nın kuaförü Kate Middleton'ın saçlarıyla ilgili gelen eleştirilere sessiz kalamadı

Prenses'in yorgun görüdüğünü ve saçlarının önceki halinden farklı olduğunu savunan bir kullanıcı,"Kanser tedavisi zorlu bir süreç. Belki de bu yüzden bir saç kaybı yaşandı. Ya kaynak ya da peruk kullandı. Bu durumdaki bir kadının üstüne gitmemek gerek..." şeklinde yorum yaptı.