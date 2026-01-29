Doğru renk uyumu bütün görünümü değiştirir: Sarı-gri, mavi-kahverengi, bordo-gri, bebek mavisi- beyaz, kahverengi-beyaz kombin önerileri

Hepimiz biliyoruz ki en pahalı parçayı da giyseniz, renkler birbiriyle kavga ediyorsa o şıklık bir türlü yakalanamaz. Ama bazen 'bu ikisi hayatta olmaz' dediğimiz renkler bir araya gelir ve 'vay canına!' dedirtir. Gelin, dolabınızdaki parçaları yeniden sevmenizi sağlayacak o uyumlara samimi bir bakış atalım...

Aybüke Sengir

Renklerin dili bazen kelimelerden çok daha yüksek sesle konuşur. Gardırobunuzun karşısına geçip 'Hiçbir şeyim yok' dediğiniz o sabahları aslında sadece doğru renkleri yan yana getirerek kurtarabilirsiniz. İşte doğru renk kombinasyonlarıyla yapabileceğiniz kombinler...

1. Modern ve Dengeli: Sarı & Gri

Sarı, neşe ve enerji saçar; gri ise ciddiyet ve sakinlik. Eğer baştan aşağı sarı giyinmeye cesaret edemiyorsanız, gri size harika bir güvenli alan sunar.

Credit: Pinterest @alexandria__hay

2. Doğanın Asaleti: Mavi & Kahverengi

Bu ikili benim favorilerimden! Gökyüzü ve toprağın uyumu gibi düşünün. Özellikle taba rengi ve denim (kot) mavisinin birleşimi, sizi çaba harcamadan şık gösterir.

Credit: Pinterest @mvsineva

3. Kışın En Zarifi: Bordo & Gri

Siyah-beyazdan sıkılanlar buraya! Bordo, asaletini en çok griyle yan yanayken sergiler. Siyahla birleştiğinde bazen çok karanlık kalabilen bordo, gri sayesinde nefes alır.

Credit: Pinterest @mvsinevamyriamrodry