Dolce Gabbana çıtayı yükseltiyor: Yapay zekâ ile defile

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Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, ITT ile ilgili bir basın açıklamasında," İnsanın zekasının ve kararlılığının, kendi deneyimlerinden öğrenebilecek; tıbbi, çevresel ve sosyal alanlarda konuşlandırılabilecek yeni zekâ biçimlerine nasıl hayat verebileceğini düşünmek inanılmaz " dedi. "Moda her zaman birbirinden çok uzak olabilen dünyaların birleşmesinin sonucu olmuştur: Eğer teknoloji gerçekten insana, ihtiyaçlarına ve tutkularına hizmet ediyorsa, o zaman bir zanaatkar ve bir robot bir arada var olabilir."