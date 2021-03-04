Dolce Gabbana çıtayı yükseltiyor: Yapay zekâ ile defile
Dolce & Gabbana iddialı bir defileye imza attı. Dolce Gabbana'nın sonbahar-kış koleksiyonunda moda ve teknoloji bir arada görüyoruz. İşte Dolce Gabbana Sonbahar/ Kış 2021 tasarımlarından kesitler...
Dolce & Gabbana'nın sonbahar-kış koleksiyonunda moda ve teknoloji bir araya geliyor ve çıta biraz daha yükseliyor. Modaevinin Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) ile ortaklaşa hazırladığı defilede modellerin yanı sıra robotlar da podyumda yürüdü. IIT'nin iCub ve R1 isimli çok işlevli insansı robotlarını kullanan Dolce Gabbana, bu robotları podyumda bir sanat eseri gibi sergilendi.
Domenico Dolce ve Stefano Gabbana basın açıklamasında "DNA'mızı dijital nesle göstermek istedik" dedi. Markanın 90'lardan kalma başyapıtları podyumda fütüristik tarzda yeniden yorumlandı.
Defile ünlü şarkıcı The Weeknd'in "Save Your Tears" isimli şarkısı eşliğinde gerçekleştirildi.
Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, teknoloji ve modayı birleştiren fikirlerini 2021-2022 Sonbahar Kış koleksiyonunda yeni nesillerle diyalog kurarak anlatmaya karar verdiler.
Dünya dijitalleşirken, markanın da dijitale yönelmesi şaşırtıcı değildi fakat modaevi bu defileyle yapay zekâ ve arttırılmış gerçeklik alanına yoğunlaşacağının sinyallerini de vermiş oldu. Holografik katmanlar, neon hayvan baskıları ve robotik uzuvları taklit eden zırhlı giysiler podyumdaydı. Modaevi koleksiyonu hazırlarken arşivlerindeki korselerden ve vatkalardan yararlandı ve “Geçmişi bilmeden geleceğe bakamazsınız” sözünü de doğrulamış oldu. Dolce Gabbana kendi altın çağlarına gönderme yapan grafik tişörtleri "Ben bir süpermodelim" ve "90'ların Modası" baskılarıyla süsledi.
Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, ITT ile ilgili bir basın açıklamasında," İnsanın zekasının ve kararlılığının, kendi deneyimlerinden öğrenebilecek; tıbbi, çevresel ve sosyal alanlarda konuşlandırılabilecek yeni zekâ biçimlerine nasıl hayat verebileceğini düşünmek inanılmaz " dedi. "Moda her zaman birbirinden çok uzak olabilen dünyaların birleşmesinin sonucu olmuştur: Eğer teknoloji gerçekten insana, ihtiyaçlarına ve tutkularına hizmet ediyorsa, o zaman bir zanaatkar ve bir robot bir arada var olabilir."