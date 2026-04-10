Dolce & Gabbana’da değişim zamanı: Stefano Gabbana dönemi sona erdi

İtalyan modasının dev markalarından Dolce & Gabbana’da büyük bir değişim rüzgarı esiyor. 1985 yılındaki kuruluşundan bu yana markanın estetik anlayışını Domenico Dolce ile birlikte inşa eden Stefano Gabbana, yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldı.

Aralık ayında gerçekleşen bu sürpriz ayrılığın ardından, başkanlık koltuğunu Domenico Dolce’nin kardeşi ve mevcut CEO Alfonso Dolce devraldı. Markanın gelecek stratejilerinde ve moda dünyasındaki konumlandırmasında kilit rol oynaması beklenen isim ise, Gucci’nin eski CEO’su Stefano Cantino oldu. Cantino’nun üst düzey bir yönetim rolüyle markanın operasyonel gücünü artırması planlanıyor.





HİSSELERİN GELECEĞİ VE FİNANSAL ADIMLAR



Moda dünyasını yakından ilgilendiren bir diğer konu ise Stefano Gabbana’nın şirketindeki yüzde 40’lık hissesi. 63 yaşındaki tasarımcının bu hisselerle ilgili farklı seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor. Lüks tüketim sektöründeki durgunluk ve küresel belirsizliklerin etkisiyle finansal bir yapılanma sürecine giren marka, yaklaşık 150 milyon euroluk yeni sermaye yaratmayı hedefliyor. Bu kaynağın oluşturulması için gayrimenkul varlıklarının satışı ve lisans anlaşmalarının yenilenmesi gibi seçenekler gündemde.





"BAĞIMSIZLIK" VİZYONU

Dolce & Gabbana’nın yaşadığı bu dönüşüm, aslında İtalyan moda sektöründeki genel değişimin bir yansıması. Prada, Valentino ve Armani gibi dev isimlerin de yeni yatırımcı ve sermaye arayışında olduğu bu dönemde; Dolce & Gabbana güzellik, gayrimenkul ve konaklama gibi alanlara yayılarak bağımsız duruşunu korumaya odaklanıyor.



Geçmişte çeşitli eleştirilerle sarsılan marka için bu istifa, önceki dönemlerin aksine herhangi bir skandala dayanmaması sebebiyle sakin ve profesyonel bir dönüşüm olarak görülüyor.