Dossha, Sorumlu Üretim ve Performansı Aynı Çatıda Buluşturuyor

● Üretim süreçlerinin %82’si kadın çalışanlar tarafından yürütülür.

● Enerji ihtiyacının büyük bölümü güneş enerjisinden karşılanır.

● Tekstil atıklarını azaltmaya yönelik Ar-Ge projeleri uygulanır.

Spor giyim ürünlerinde yalnızca şıklık değil, kullanım sürecinde sunduğu rahatlık da önemlidir. Dossha, activewear koleksiyonlarını tasarlarken bu iki noktaya önem verir.

Hareket kısıtlaması yaşatmayan ürünler geliştirirken kaliteyi de ön planda tutar.



Dossha Activewear Koleksiyonları Günlük Kullanıma da Uygundur

Dossha activewear koleksiyonları yalnızca spor için değil, günün farklı anları için de düşünülmüştür. Sabah evden çıkarken giyilen yoga pantolonu, gün için de farklı ortamlara da kolayca uyum sağlar. Özellikle, kadın ceket modelleri ile birlikte kullanıldığında tamamlanmış bir görünüm oluştururken, yoga pantolonu ile gün boyu rahat kalmayı kolaylaştırır.



Kadın Ceket Seçimi Activewear Kombinlerini Tamamlar

Spor kombinlerinizi tamamlayan en kurtarıcı parçalardan biri kadın ceket modelleridir.

Seamless tayt ve sütyen üstüne alınan farklı renklerde seçilen ceketler sade ama bütün bir görünüm oluşturmanıza yardımcı olur.

Dossha ile yoga seanslarınızda hareket özgürlüğünüzü korurken hafif yapılı bir kadın ceket ile şık ve konforlu kombinler oluşturabilirsiniz.

Yoga Pantolonu Günlük Kombinlerde Nasıl Kullanılır?

Yoga pantolonu, sadece egzersiz sırasında giyilen bir parça olarak düşünülse de günlük kullanımda da tercih edilebilir. Dossha, activewear koleksiyonlarını tasarlarken kadınların yalnızca spor yaparken değil, günün her anında aynı konforu yaşayabilmesini önemser.



Günlük hayatta rahat bir görünüm oluşturmak isterseniz yoga pantolonu üzerine hafif oversize sweatshirt ile tamamlayacağımız kombin, gün boyunca hareket özgürlüğü sunarken sade ve şık bir stil oluşturur.



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