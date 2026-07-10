Dua Lipa’nın tatil gardırobu

Pop müziğin zirvesindeki isimlerden Dua Lipa, sadece listeleri sallayan şarkılarıyla değil, her tatil rotasında moda dünyasına yön veren ikonik gardırobuyla da radarımızda.

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Dua Lipa’nın tatil gardırobu - Resim : 1

Dua Lipa, İbiza sahillerinden Amalfi kıyılarına, Brezilya'nın enerjik sokaklarından Güney Afrika'nın mistik safari rotalarına uzanan tatil albümleri, onun moda konusundaki rasyonel ve cesur vizyonunu dürüstçe gözler önüne seriyor.

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Dua Lipa’nın tatil gardırobu - Resim : 2

İşte plajlardan akşam üstü partilerine, ünlü yıldızın tatil stilini oluşturan temel kodlar...

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Dua Lipa’nın tatil gardırobu - Resim : 3

Lipa'nın İbiza kıyılarında yoga yaparken sergilediği "double kini" (çift bikini) tarzı, plaj modasında yeni bir sayfa açtı.

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Dua Lipa’nın tatil gardırobu - Resim : 4

Dua Lipa, tatil valizine 90'lar esintili oversized parçalarını ekleyerek ezber bozuyor.