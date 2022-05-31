Editörlerin gözünden: Mayıs ayının en favori 18 ürünü

Hyalüronik asit, C vitamini ve esansiyel yağ asitlerinin zengin olduğu çok yönlü koruma aktifi ile güçlendirilmiş güzellik misti Gülsha gözeneklerin görünümünü azaltırken cildinizi yatıştırıp beslemeye yardımcı olur.

Nasıl kullanılır?

Nemlendirici ve ferahlatıcı etki için sabah, öğlen ve akşam tonik olarak kullanabilirsiniz. Veya makyaj bazı olarak da nemlendiren etkiyi vermesi için makyajdan önce cildinize sıkabilirsiniz.

Gülsha- Güzellik misti 440 TL