Editörlerin gözünden: Mayıs ayının en favori 18 ürünü
Geride bıraktığımız Mayıs ayından sonra artık yaza merhaba diyebiliriz! Peki Mayıs ayında hangi ürünler radarımızdaydı? Bu ay hangi ürünleri beğendik? Hangi ürünler bizden tam not aldı? Giyimden, kozmetiğe, cilt bakımından, tırnak bakımına kadar sevdiğimiz pek çok ürün Mayıs ayının favorileri oldu.
Babetler yeniden gün yüzüne çıktı! Hem kotların altına hem elbiselerin altına çok şık duracak hem de rahatlığıyla göz dolduracak bir model.
Moi Shoes- Leopar Kırçıl Desenli Babet (Begüm) 339 TL
Yazın gelişini rengarenk pareolarla kutluyoruz! Bu yaz hem deniz kenarında hem de yaz akşamlarının serinliğinde eşlik edecek pareo/şal koleksiyonundan Barcelona temasını sizler için seçtik. Gezemiyorum diye üzülmeyin farklı ülke ve şehirleri pareonuzda bulabilirsiniz.
TO's- Sun Kissed Cities Collection (Barcelona, Spain) pareo/şal 680,00 TL
Son zamanlarda oldukça popüler olan cildi derinlemesine temizleyen, gözeneklerden ve siyah noktalardan arındıran Fiddy metodunda kullanabileceğiniz toz şeklindeki kil maskesi cildin altındaki kirleri çıkarmayı hedefleyen Aztec Secret ile bu mümkün! Ayrıca kil maskesini nasıl uygulayacağım diyorsanız 'Fiddy metodu nedir? Nasıl uygulanır?' haberimize de bakabilirsiniz.
Aztec Secret- Indian Healing Kil Maskesi 123,30 TL
Hyalüronik asit, C vitamini ve esansiyel yağ asitlerinin zengin olduğu çok yönlü koruma aktifi ile güçlendirilmiş güzellik misti Gülsha gözeneklerin görünümünü azaltırken cildinizi yatıştırıp beslemeye yardımcı olur.
Nasıl kullanılır?
Nemlendirici ve ferahlatıcı etki için sabah, öğlen ve akşam tonik olarak kullanabilirsiniz. Veya makyaj bazı olarak da nemlendiren etkiyi vermesi için makyajdan önce cildinize sıkabilirsiniz.
Gülsha- Güzellik misti 440 TL