ELLE Style Awards 2026 'Yılın Televizyon Performansı-Kadın Ödülü’nün sahibi Sinem Ünsal'ın göz kamaştıran tarzı
ELLE Style Awards 2026 X Dyson, 14 Ocak gecesi gerçekleşen görkemli törenle yıla damgasını vurdu. Gecenin en anlamlı ödüllerinden biri olan 'Yılın Televizyon Performansı-Kadın' ödülü, yeteneği ve duru güzelliğiyle her zaman hayranlık uyandıran Sinem Ünsal'ın oldu. Ünsal'ın zarif stili dikkat çekti.
ELLE Style Awards 2026'da 'Yılın Televizyon Performansı Ödülü'nü Uzak Şehir’deki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Sinem Ünsal aldı.
Sinem Ünsal’a ödülünü, dizinin yapımcısı Lale Eren takdim etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ünsal, yaptığı kısa konuşmada “Benden Alya olacağına inanıp bana emanet edenlere teşekkür ederim' ifadeleriyle hem ekip arkadaşlarına hem de partneri Ozan Akbaba'ya teşekkür etti.
Gecede kahve tonları tercih eden Sinem Ünsal yine elbisesini tamamlayan aksesuarlarla dikkat çekti. Derin V yakalı, vücuda oturan, kahverengi-siyah tonlu elbisesiyle klasik gece şıklığını başka bir boyuta taşıyan Sinem Ünsal, uzun deri eldivenleriyle görünümüne farklı bir hava kattı.
Ünsal'ın ELLE Style Awards şıklığı ve güzelliği, geceye damgasını vurdu.