ELLE Style Awards 2026'da ELLE Kızı seçilen Serenay Sarıkaya kırmızı elbisesiyle ışık saçtı

İstanbul’un en görkemli moda gecelerinden biri olan ELLE Style Awards 2026 X Dyson töreni, dün gece gerçekleşen büyüleyici bir davetle yıla damgasını vurdu. Gecenin en çok beklenen ismi ve 'ELLE Kızı' unvanının tartışmasız sahibi Serenay Sarıkaya, kırmızı halıda sergilediği görünümüyle moda tarihine geçecek bir an yaşattı...
ELLE Style Awards 2026 x Dyson, medya, moda, sanat ve tasarım dünyasından birbirinden değerli isimleri bir araya getirdi.
Serenay Sarıkaua, ELLE Style Awards kapsamında 'Yılın ELLE Kızı' ödülünün sahibi oldu.
Özel geceye baştan aşağı kırmızı bir kombinle katılan Sarıkaya, derin yırtmaçlı elbisesi, kırmızı kürkü ve kırmızı rujuyla kırmızı halının en iddialı görünümlerinden birine imza attı.
Ödül töreni boyunca objektiflerin odağında olan Sarıkaya, kırmızı halıda verdiği pozlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.