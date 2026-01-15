Anasayfa Moda ELLE Style Awards 2026'da 'Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu' seçilen Hande Erçel'in kombini markasıyla mercek altında!
Türkiye'nin en prestijli etkinliklerinden biri olan ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesi, dün akşam görkemli bir törenle gerçekleşti. Gecenin en çok merak edilen kategorilerinden biri olan "Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu" ödülü, ekranların sevilen ismi Hande Erçel’in oldu. Erçel, kombiniyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde 'Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu' ödülünü kazandı.
Tören, moda ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirirken, Erçel'in ödülü büyük alkış aldı.
ELLE Style Awards 2026'da Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu unvanını alan Hande Erçel, ödülünü alırken sahnede mutluluğunu gizleyemedi.
Ancak geceye damga vuran asıl konu, Erçel'in tercih ettiği altın sarısı takım elbise oldu. Erçel'in stili çok beğenildi.