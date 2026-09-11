Elsa Hosk'tan sonbahar kombinleri
Top model ve stil ikonu Elsa Hosk, sokak stiliyle sonbahar gardırobunun ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İskandinav minimalizmini Amerikan çabasızlığıyla harmanlayan ünlü model, klasik parçaları cesur ve modern detaylarla bir araya getirerek zahmetsiz bir şıklık sunuyor.
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İşte bu sonbaharda Elsa Hosk tarzını yakalamanızı sağlayacak 4 anahtar kombin formülü ve stil ipuçları...
Credit: IG @huskelsa
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Credit: IG @huskelsa
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Credit: IG @huskelsa
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Credit: IG @huskelsa