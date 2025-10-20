'Enfes Bir Akşam' oyuncusu Aslı Enver'in kombinleri markalarıyla mercek altında!

Aslı Enver, yeni nesil burjuvaz temsilcisi olan Nihal rolünde, sade ama güçlü, zamansız ve kaliteli parçalardan oluşan bir gardırop sunuyor. Biz de hem galadan hem de karakterin stilinden yola çıkarak, oyuncunun kombinlerini ve tercih ettiği markaları mercek altına aldık...