'Enfes Bir Akşam' oyuncusu Aslı Enver'in kombinleri markalarıyla mercek altında!
Netflix'in yeni dizisi 'Enfes Bir Akşam', sadece Engin Akyürek ve Aslı Enver'i bir araya getiren güçlü kadrosuyla değil, aynı zamanda Aslı Enver'in canlandırdığı "Nihal" karakterinin zarif stil tercihleriyle de adından söz ettiriyor...
Aslı Enver, yeni nesil burjuvaz temsilcisi olan Nihal rolünde, sade ama güçlü, zamansız ve kaliteli parçalardan oluşan bir gardırop sunuyor. Biz de hem galadan hem de karakterin stilinden yola çıkarak, oyuncunun kombinlerini ve tercih ettiği markaları mercek altına aldık...
Beymen Maria Lucia Hohan
Musa For All Trençkot
Ami Paris A Classic Fit Blue Skirt