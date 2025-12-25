Eşref Rüya Nisan'ın 27. bölüm kombinleri

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle izleyenlere her hafta moda dersi veriyor. Nisan'ın 27. bölümde tercih ettiği kombinleri sizler için mercek altına aldık...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 4
Eşref Rüya Nisan'ın 27. bölüm kombinleri - Resim : 1

Demet Özdemir, başrolünde olduğu 'Eşref Rüya' dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda iddialı giyim tarzıyla da adından söz ettiriyor. 

2 / 4
Eşref Rüya Nisan'ın 27. bölüm kombinleri - Resim : 2

İşte Nisan'ın 27. bölüm kombinleri...

3 / 4
Eşref Rüya Nisan'ın 27. bölüm kombinleri - Resim : 3

Elbise: Atölye Mariposa 

4 / 4
Eşref Rüya Nisan'ın 27. bölüm kombinleri - Resim : 4

Ceket: Mybestfriends 

Çanta: Zara