Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 19. bölüm kombinleri

Televizyon dünyasının stil ikonlarından Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle her hafta adeta bir moda dersi veriyor. Nisan'ın 19. bölümde tercih ettiği kombinleri mercek altına aldık.

Aybüke Sengir

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 19. bölüm kombinleri

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, dizideki güçlü duruşunu ve modern kadın imajını giyim tarzıyla mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Kombinlerinde genellikle zamansız parçalarla güncel trendleri harmanlayan Nisan, hem iş hayatında hem de günlük yaşamında tercih edilebilecek, ilham verici bir stil sunuyor. İşte Nisan'ın 19. bölüm kombinleri...

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 19. bölüm kombinleri

Ceket Muse For Fall

Pantolon Muse For Fall

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 19. bölüm kombinleri

Elbise Zara

Trençkot Desa

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 19. bölüm kombinleri

Elbise Muse For All