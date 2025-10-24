Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 19. bölüm kombinleri
Televizyon dünyasının stil ikonlarından Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle her hafta adeta bir moda dersi veriyor. Nisan'ın 19. bölümde tercih ettiği kombinleri mercek altına aldık.
1 / 5
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, dizideki güçlü duruşunu ve modern kadın imajını giyim tarzıyla mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Kombinlerinde genellikle zamansız parçalarla güncel trendleri harmanlayan Nisan, hem iş hayatında hem de günlük yaşamında tercih edilebilecek, ilham verici bir stil sunuyor. İşte Nisan'ın 19. bölüm kombinleri...
2 / 5
Ceket Muse For Fall
Pantolon Muse For Fall
3 / 5
Elbise Zara
Trençkot Desa
4 / 5
Elbise Muse For All