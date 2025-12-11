Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 25. bölüm kombinleri mercek altında
Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle her hafta moda dersi veriyor. Nisan'ın 25. bölümde tercih ettiği kombinleri sizler için mercek altına aldık...
Demet Özdemir, başrolünde olduğu 'Eşref Rüya' dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda iddialı giyim tarzıyla da adından söz ettiriyor. İşte Nisan'ın 25. bölüm kombinleri...
Ceket Occleus : 6.300 TL
Pantolon Occleus: 4.699 TL
Çanta: Nilbags
Elbise: Lucentie 6.000 TL
Kolye: Yargıcı 2.999 TL
Trençkot: Herfetch 9.750 TL
Kazak: Zara 1.490 TL