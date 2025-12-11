Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 25. bölüm kombinleri mercek altında

Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle her hafta moda dersi veriyor. Nisan'ın 25. bölümde tercih ettiği kombinleri sizler için mercek altına aldık...

Aybüke Sengir

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 25. bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 1

Demet Özdemir, başrolünde olduğu 'Eşref Rüya' dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda iddialı giyim tarzıyla da adından söz ettiriyor. İşte Nisan'ın 25. bölüm kombinleri...

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 25. bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 2

Ceket Occleus : 6.300 TL

Pantolon Occleus: 4.699 TL

Çanta: Nilbags

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 25. bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 3

Elbise: Lucentie 6.000 TL

Kolye: Yargıcı 2.999 TL

Trençkot: Herfetch 9.750 TL

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 25. bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 4

Kazak: Zara 1.490 TL