Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 30. bölüm kombinleri
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle izleyenlere her hafta moda dersi veriyor. Nisan'ın 30. bölümde tercih ettiği kombinleri sizler için mercek altına aldık...
Demet Özdemir, başrolünde olduğu 'Eşref Rüya' dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda iddialı giyim tarzıyla da adından söz ettiriyor. Nisan'ın son bölüm kombinleri sizlerle...
Elbise: Balenciaga
Küpe: Mers
Ceket: Massimodutti
Şal: Burberry
Kimono: Jaquitte