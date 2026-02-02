Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 30. bölüm kombinleri

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle izleyenlere her hafta moda dersi veriyor. Nisan'ın 30. bölümde tercih ettiği kombinleri sizler için mercek altına aldık...

Elele Online

Demet Özdemir, başrolünde olduğu 'Eşref Rüya' dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda iddialı giyim tarzıyla da adından söz ettiriyor. Nisan'ın son bölüm kombinleri sizlerle...

Elbise: Balenciaga

Küpe: Mers

Ceket: Massimodutti

Şal: Burberry

Kimono: Jaquitte