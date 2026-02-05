Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in sade ama iddialı son bölüm kombinleri
Eşref Rüya, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterinin gardırobuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son bölümde Nisan'ın tercih ettiği parçaları mercek altına aldık...
1 / 6
Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'nın son bölümünde, Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan karakteri, stiliyle yine moda dünyasının radarını ele geçirdi. İşte Nisan'ın sade ama iddialı son bölüm kombinleri...
2 / 6
Bluz: Massimodutti
Pantolon: Massimodutti
Kemer: Mango
3 / 6
Kaban: Golden Goose
Gömlek: Atelier Aliz
4 / 6
Body: Zara Home