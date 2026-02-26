Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in son bölüm kombini mercek altında

Demet Özdemir, Eşref Rüya’nın son bölümünde yine hayranlık uyandıran bir görünüme imza attı. Karakteri Nisan’ın hem güçlü hem de romantik dünyasını yansıtan son bölüm kombinini mercek altına aldık...

Elele Online

Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle her hafta moda dersi veriyor. Nisan'ın 34. bölümde tercih ettiği kombinleri sizler için mercek altına aldık...

Küpeler: Roberto Bravo

Atkı: Burberry 27.990₺
Eldiven: Burberry
Palto: Brooks Brothers 24.997₺
Kemer: Massimo Dutti 1.350₺
Çizme: Aldo 4.499₺
Çanta: Manc 16.500₺
Jean: Massimo Dutti
Body: Skims
Ceket: Balenciaga

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref’in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan’a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.