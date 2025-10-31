Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in son bölüm kombinleri markalarıyla mercek altımızda

Demet Özdemir, başrolünde olduğu 'Eşref Rüya' dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda iddialı giyim tarzıyla da adından söz ettiriyor. Nisan'ın ekrandaki güçlü duruşu ve modern kadın imajı, kullandığı her parçayla kusursuz bir uyum yakalıyor. İşte Nisan'ın son bölüm kombinleri...