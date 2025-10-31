Anasayfa Moda Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in son bölüm kombinleri markalarıyla mercek altımızda
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in son bölüm kombinleri markalarıyla mercek altımızda
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle her hafta adeta bir moda ikonu. Nisan'ın 20. bölümde tercih ettiği kombinleri sizler için bulduk...
Demet Özdemir, başrolünde olduğu 'Eşref Rüya' dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda iddialı giyim tarzıyla da adından söz ettiriyor. Nisan'ın ekrandaki güçlü duruşu ve modern kadın imajı, kullandığı her parçayla kusursuz bir uyum yakalıyor. İşte Nisan'ın son bölüm kombinleri...
Ceket: Şiyar Akboğa
Pantolon: Maison Sel
Ceket: Merve Cisko
Kazak: Intımıssımı
Jean: Stradivarius