Euphoria 3. sezon prömiyeri kırmızı halı görünümleri: Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie ve Hunter Schafer

ZENDAYA VE KIRMIZI HALI GÖRÜNÜMÜ



Gecenin en dikkat çekici isimlerinden olan Zendaya, Ashi Studio imzalı kahverengi, boyundan bağlamalı ve sırt dekolteli tasarımıyla sade bir şıklık sergiledi. Stilini minimal takılarla tamamlayan oyuncunun parmağındaki beş karatlık nişan yüzüğü ve altın alyansı gecenin en çok konuşulan detayları arasındaydı.



Galanın hemen öncesinde bir programa konuk olan Zendaya, 3. sezonun bir veda olabileceğine dair güçlü sinyaller vermişti. Final sorusuna, "Öyle düşünüyorum" yanıtını veren oyuncu, sürecin netleştiğini "Final yaklaşıyor" sözleriyle doğruladı.

Zendaya, hayatında büyük bir yer kaplayan Rue karakteri ve dizi ekibi hakkında şu ifadeleri kullandı:



“Euphoria kalbimi derinden sarstı. Rue bana hayat hakkında çok şey öğretti. Demek istediğim, o ekip benim büyümemi de izledi. Bu diziye çok şey borçluyum. Rue bana empatiyi ve kendini affetmeyi öğretti. Bana çok şey kattı ve tüm bunlar için minnettarım.”