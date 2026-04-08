Euphoria 3. sezon prömiyeri kırmızı halı görünümleri: Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie ve Hunter Schafer
HBO’nun popüler dizisi Euphoria, heyecanla beklenen 3. sezon galasını Los Angeles’taki TCL Chinese Theatre’da gerçekleştirdi. Başrol oyuncularının tam kadro katıldığı gece, hem şık stil tercihleri hem de diziye dair çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti.
ZENDAYA VE KIRMIZI HALI GÖRÜNÜMÜ
Gecenin en dikkat çekici isimlerinden olan Zendaya, Ashi Studio imzalı kahverengi, boyundan bağlamalı ve sırt dekolteli tasarımıyla sade bir şıklık sergiledi. Stilini minimal takılarla tamamlayan oyuncunun parmağındaki beş karatlık nişan yüzüğü ve altın alyansı gecenin en çok konuşulan detayları arasındaydı.
Galanın hemen öncesinde bir programa konuk olan Zendaya, 3. sezonun bir veda olabileceğine dair güçlü sinyaller vermişti. Final sorusuna, "Öyle düşünüyorum" yanıtını veren oyuncu, sürecin netleştiğini "Final yaklaşıyor" sözleriyle doğruladı.
Zendaya, hayatında büyük bir yer kaplayan Rue karakteri ve dizi ekibi hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Euphoria kalbimi derinden sarstı. Rue bana hayat hakkında çok şey öğretti. Demek istediğim, o ekip benim büyümemi de izledi. Bu diziye çok şey borçluyum. Rue bana empatiyi ve kendini affetmeyi öğretti. Bana çok şey kattı ve tüm bunlar için minnettarım.”
SYDNEY SWEENEY VE ARŞİVLİK GÖRÜNÜMÜ
Sydney Sweeney ise Pierre Cardin’in 2007 arşivinden seçilen nostaljik beyaz bir elbiseyle kırmızı halıda yürüdü. Drapeli kesimi, pelerin detayı ve belindeki kristal fiyonkla dikkat çeken bu "gelinlik" esintili tercih, sadece bir moda hamlesi değil, aynı zamanda karaktere bir gönderme niteliğindeydi. Dizinin yaratıcısı Sam Levinson’ın daha önce paylaştığı, yeni sezondaki zaman atlamasında Cassie karakterinin evleneceği bilgisi, Sweeney’nin bu tematik seçimini daha anlamlı kıldı.
İşte Euphoria oyuncularının 3. sezon prömiyerindeki kırmızı halı stilleri...
