Eylül Lize Kandemir’in Masumiyet Müzesi dizisi galasında giydiği elbise mercek altında

Orhan Pamuk’un kült eserinden uyarlanan ve merakla beklenen Netflix yapımı Masumiyet Müzesi’nin galası, sadece edebiyat ve sinema dünyasını değil, moda dünyasının da dikkatini çekti. Gecenin en çok konuşulan, sosyal medyada paylaşımları rekor kıran ismi ise şüphesiz genç ve yetenekli oyuncu Eylül Lize Kandemir oldu...

Aybüke Sengir

Türk Edebiyatı'nın kült eserlerinden uyarlanan Masumiyet Müzesi'nin gala gecesi, sadece dizinin başarısıyla değil, kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla da konuşuldu.  Ancak gecenin en çok dikkat çeken ismi kuşkusuz Eylül Lize Kandemir oldu

Projenin görkemli lansmanında ekip tam kadro yer alırken, kırmızı halıda adeta şıklık yarışı yaşandı.  Zarafeti, elbisesi ve doğal güzelliğiyle objektifleri üzerine çeken genç oyuncu, sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

Eylül Lize Kandemir’in galada giydiği elbise ise Blumarine İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonundan...

