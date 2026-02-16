Anasayfa Moda Eylül Lize Kandemir’in Masumiyet Müzesi dizisi galasında giydiği elbise mercek altında
Eylül Lize Kandemir’in Masumiyet Müzesi dizisi galasında giydiği elbise mercek altında
Orhan Pamuk’un kült eserinden uyarlanan ve merakla beklenen Netflix yapımı Masumiyet Müzesi’nin galası, sadece edebiyat ve sinema dünyasını değil, moda dünyasının da dikkatini çekti. Gecenin en çok konuşulan, sosyal medyada paylaşımları rekor kıran ismi ise şüphesiz genç ve yetenekli oyuncu Eylül Lize Kandemir oldu...
Türk Edebiyatı'nın kült eserlerinden uyarlanan Masumiyet Müzesi'nin gala gecesi, sadece dizinin başarısıyla değil, kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla da konuşuldu. Ancak gecenin en çok dikkat çeken ismi kuşkusuz Eylül Lize Kandemir oldu
Projenin görkemli lansmanında ekip tam kadro yer alırken, kırmızı halıda adeta şıklık yarışı yaşandı. Zarafeti, elbisesi ve doğal güzelliğiyle objektifleri üzerine çeken genç oyuncu, sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
Eylül Lize Kandemir’in galada giydiği elbise ise Blumarine İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonundan...
