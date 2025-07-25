Fahriye Evcen mayokinisiyle kamera karşısına geçti! Stili mercek altında
Tatiline devam eden ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından mayokinili karelerini paylaştı. Evcen'in çok beğenilen mayokinisinin markasını sizler için bulduk...
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen de yaz sezonunu açtı.
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Bir süredir tatilde olan Evcen, dinlenmenin ve denizin tadını çıkarıyor.
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Oyuncu, son olarak şezlong üzerinde uzandığı ve ayakta durduğu anlara ait bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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İki çocuk annesi Evcen, fit görüntüsü ve mayokinisiyle dikkat çekti. Mayokinisinin markasını sizler için bulduk...