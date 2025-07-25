Fahriye Evcen mayokinisiyle kamera karşısına geçti! Stili mercek altında

Tatiline devam eden ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından mayokinili karelerini paylaştı. Evcen'in çok beğenilen mayokinisinin markasını sizler için bulduk...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Fahriye Evcen mayokinisiyle kamera karşısına geçti! Stili mercek altında - Resim : 1

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen de yaz sezonunu açtı.

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Fahriye Evcen mayokinisiyle kamera karşısına geçti! Stili mercek altında - Resim : 2

Bir süredir tatilde olan Evcen, dinlenmenin ve denizin tadını çıkarıyor.

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Fahriye Evcen mayokinisiyle kamera karşısına geçti! Stili mercek altında - Resim : 3

Oyuncu, son olarak şezlong üzerinde uzandığı ve ayakta durduğu anlara ait bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Fahriye Evcen mayokinisiyle kamera karşısına geçti! Stili mercek altında - Resim : 4

İki çocuk annesi Evcen, fit görüntüsü ve mayokinisiyle dikkat çekti. Mayokinisinin markasını sizler için bulduk...