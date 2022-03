Fashion Week İstanbul'un bir sezonu daha tamamlandı

Fashion Week Istanbul’un 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen sezonu sona erdi. 14 Mart’ta müzik dolu bir kick off parti ile kapılarını açan etkinlik hafta boyu yeni hibrit yapısı ile devam etti. Fiziksel mekanlarla dijitali bir araya getiren yeni yapısı sayesinde defileler ve koleksiyonların sunulduğu moda filmlerinin gösterimleri gerçekleşirken, bütün koleksiyon filmleri yayınlandı.

Haftaya ayrıca moda sektöründen önemli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı FWI Conversations etkinlikleri artı değer kattı. 16 Mart’ta düzenlenen ilk FWI Conversations etkinliğinde moda tasarımcısı Mehtap Elaidi, Nur Bilen Yavuzer’in moderatörlüğünde 22 yıllık süreçte değişen ve gelişen sektörel dinamiklerle beraber markalaşma ve tasarım yolculuğunu samimi bir sohbetle izleyicilerle paylaştı. İkinci FWI Conversations etkinliğinde ise tekstil dünyasında uzun yıllar boyunca çalışan ve kaynaklara erişim konusunda uzman Sal Khokhar konuşmacı olarak yer aldı. Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı fuar ve moda etkinliklerinde moda dünyasında üretim ve tüketim dengelerine dair konferans ve panellere katılan Sal Khokhar, Fashion Week Istanbul’da sektörünün profesyonelleriyle buluştu.

Haftanın son FWI Conversations’u ise Dr. Seda Domaniç’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Moda tasarımcısı Zeynep Tosun ve dijital dünyadaki ilgi çeken SUDIETUZ markasının kreatif direktörü ve kurucusu Şansım Adalı’nın da katıldığı panelde “Sürdürülebilir bir moda mümkün mü?” ve “Döngüsel ekonomi için neler yapılabilir?” sorularına yanıt arandı.

Fashion Week Istanbul kapsamında BASHAQUES, CEREN OCAK, DB BERDAN, DICE KAYEK, EMRE ERDEMOĞLU, GOKHANYAVAS, MERT ERKAN, MURAT AYTULUM, NİHAN PEKER, NİYAZİ ERDOĞAN, ÖZLEM ERKAN, RED BEARD BY TANJU BABACAN, SELEN AKYUZ, SEZGI TUZEL, SUDIETUZ, T.A.G.G, TUĞBA ATASOY ve Y+ YAKUP BICER Sonbahar-Kış 2022 koleksiyonlarını tanıtırken NEW GEN BY İMA kapsamında genç tasarımcılar BERFİN ÖZGÜR, NAZLICAN TÜRKER, ÖYKÜ ECE UZA, SELİNA ALP, ŞEYMA HAMAMCI ve KARMA BY İMA kapsamında genç tasarımcılar AYCAN HAKALMAZ, BEYZA EYÜBOĞLU, EZGİ YILDIRIM hazırladıkları koleksiyonları defile olarak davetlileri ile buluşturdu.