Fendi, 2000'li yılların ikonik modeli Spy Bag çantasını geri getirdi!

2000'li yılların başında podyumlarda yerini alan Spy Bag, o dönemin en çok konuşulan ve en çok arzulanan aksesuarlarından biri olmuştu. İlk olarak 2005 yılında piyasaya sürülen Spy, Olsen ikizleri ve Nicole Richie gibi stil ikonlarında görüldü.