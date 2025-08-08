Fendi, 2000'li yılların ikonik modeli Spy Bag çantasını geri getirdi!
Lüks moda dünyasının en çok özlenen ve arzulanan çantalarından biri olan Fendi Spy Bag, markanın 100. yıl dönümü şerefine yeniden tasarlandı. 2000'li yılların başında her moda ikonunun kolunda görmeye alıştığımız bu efsanevi model, şimdi modern detaylarla güncellenerek yeni nesil moda tutkunlarıyla buluşuyor. Bu dönüş, hem markanın zengin tarihini kutluyor hem de zamansız tasarımların modadaki kalıcı gücünü bir kez daha kanıtlıyor.
2000'li yılların başında podyumlarda yerini alan Spy Bag, o dönemin en çok konuşulan ve en çok arzulanan aksesuarlarından biri olmuştu. İlk olarak 2005 yılında piyasaya sürülen Spy, Olsen ikizleri ve Nicole Richie gibi stil ikonlarında görüldü.
İlk kez markanın 2005 İlkbahar/Yaz defilesinde tanıtılan Spy Bag; yastığı andıran silueti, yumuşak derisi ve imza haline gelen gizli bölmeleriyle kısa sürede bir fenomene dönüştü.
Silvia Venturini Fendi tarafından yeniden tasarlanan yeni Spy, ikonik kıvrımlı saplarını ve yumuşak deri görünümünü koruyor.