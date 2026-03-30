Formula 1 pistinde Anya Taylor-Joy ve Lewis Hamilton yan yana

Padok stili her yarışta merak konusu olsa da Taylor-Joy, Japonya turu için tercih ettiği nostaljik ve güçlü parçalarla çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Ünlü oyuncu, Jean Paul Gaultier’nin 1991 Bahar koleksiyonuna ait; üzerinde mavi, kırmızı ve sarı şeritlerin yer aldığı renkli deri bir korse tercih etti. Vücut hatlarını vurgulayan bu ikonik parçayı, düşük belli siyah deri pantolonla tamamlayarak bütünsel bir deri görünümü yakaladı.





