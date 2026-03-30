Formula 1 pistinde Anya Taylor-Joy ve Lewis Hamilton yan yana
Japonya Formula 1 Grand Prix’si bu hafta pistlerin yanı sıra Hollywood yıldızlarını da ağırladı. Anya Taylor-Joy, seslendirme kadrosunda yer aldığı Super Mario Galaxy Movie filminin tanıtım turu kapsamında rol arkadaşlarıyla birlikte pistteki yerini aldı.
Padok stili her yarışta merak konusu olsa da Taylor-Joy, Japonya turu için tercih ettiği nostaljik ve güçlü parçalarla çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Ünlü oyuncu, Jean Paul Gaultier’nin 1991 Bahar koleksiyonuna ait; üzerinde mavi, kırmızı ve sarı şeritlerin yer aldığı renkli deri bir korse tercih etti. Vücut hatlarını vurgulayan bu ikonik parçayı, düşük belli siyah deri pantolonla tamamlayarak bütünsel bir deri görünümü yakaladı.
Aksesuar seçiminde sadeliği karakteristik detaylarla birleştiren yıldız; görünümünü oval Jimmy Fairly gözlükler, kırmızı stilettolar ve Tiffany & Co. mücevherleriyle tamamladı. Anya Taylor-Joy’a etkinlikte müzisyen eşi Malcolm McRae eşlik etti.
LEWIS HAMILTON'A YILDIZ DESTEĞİ
Uzun yıllardır Formula 1 tutkunu olduğu bilinen Taylor-Joy, pistte yakın dostu efsane pilot Lewis Hamilton’ı ziyaret etmeyi ihmal etmedi. İkili, Britanyalı yarışçının konuklarını karşıladığı sırada sıcak bir şekilde kucaklaştı. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Monako Grand Prix’sinde de Hamilton’a destek vermiş ve Sky Sports'a ünlü pilot hakkında, "Harika bir dostu ve tam bir efsaneyi desteklemek için buradayım" açıklamasında bulunmuştu.
Anya Taylor-Joy’a bu ziyarette; The Super Mario Galaxy Movie animasyon filminde seslendirdikleri karakterlerle dünya çapında ilgi uyandıran rol arkadaşları Jack Black, Chris Pratt, Brie Larson ve Keegan-Michael Key gibi isimler de eşlik etti.
1 Nisan’da izleyiciyle buluşacak olan film ekibi, yarış öncesinde Hamilton rehberliğinde Formula 1 garajını gezerek keyifli anlar yaşadı.