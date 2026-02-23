Galler Prensesi Kate Middleton BAFTA Film Ödülleri’nde 2019 yılında tercih ettiği Gucci elbisesiyle

Galler Prensesi Kate Middleton, son yıllarda bir imza haline getirdiği 'sürdürülebilir şıklık' anlayışını BAFTA kırmızı halısında bir kez daha zirveye taşıdı. Gardırobundaki ikonik parçalara yeniden hayat vererek sadece bir kraliyet üyesi değil, aynı zamanda bilinçli bir stil ikonu olduğunu kanıtlayan Kate, törene damgasını vurdu..