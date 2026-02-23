Galler Prensesi Kate Middleton BAFTA Film Ödülleri’nde 2019 yılında tercih ettiği Gucci elbisesiyle
Moda dünyası 22 Şubat 2026 akşamı Londra'daki Royal Albert Hall’da tarihi bir ana tanıklık etti. Kate Middleton, bu özel gecede mevcut gardırobundan bir elbiseyi giymeyi tercih etti. Galler Prensesi, 2019 yılında hafızalara kazınanbu lila elbisesini Women in Finance yemeğinde giymişti...
Galler Prensesi Kate Middleton, son yıllarda bir imza haline getirdiği 'sürdürülebilir şıklık' anlayışını BAFTA kırmızı halısında bir kez daha zirveye taşıdı. Gardırobundaki ikonik parçalara yeniden hayat vererek sadece bir kraliyet üyesi değil, aynı zamanda bilinçli bir stil ikonu olduğunu kanıtlayan Kate, törene damgasını vurdu..
Galler Prensesi Kate, 2026 BAFTA kırmızı halısında lila renkli şifon Gucci tasarımıyla katıldı. Kate, bu hafif ve uçuşan elbiseyi ilk kez 2019 yılındaki 'Women in Finance' yemeğinde giymişti.
Kate, her zamankinden daha asil ve ışıltılı bir duruş sergiledi; seçtiği kıyafetle sadece bir moda tercihi yapmadı, aynı zamanda artık onun imzası haline gelen o derin sembollerle yüklü sessiz mesajını tüm dünyaya iletti...
60'LAR ESİNTİLİ KABANI
Kate Middleton, geçtiğimiz ay da geleneksel dokusuna ve mirasına olan bağlılığını bir kez daha kanıtlamıştı. Prenses, bu yılki üçüncü fabrika ziyaretine giderken 60’lar esintili retro bir kaban tercih etmişti.