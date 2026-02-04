Galler Prensesi Kate Middleton'dan stil dersi: 60’lar esintili retro şıklık
Galler Prensesi Kate Middleton, geleneksel dokusuna ve mirasına olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı. Prenses, bu yılki üçüncü fabrika ziyaretini yaptı ve bu ziyaretine giderken 60’lar esintili retro bir kaban tercih etti...
Yılın ilk günlerinde Londra’da karşımıza çıkan Prenses Kate Middleton, kısa süre sonra Bradford’da ikonik kasketi ve salaş örgü saçıyla 'off-duty' (görev dışı şıklık) dersi verdi. Galler Prensesi’nin şimdiki adresi ise çok daha otantik bir nokta: Pembrokeshire’ın meşhur çift katlı kumaşlarıyla tanınan tarihi Melin Tregwynt yün fabrikası...
Kate, bu ziyaretinde Galler goblen yününden yapılmış, kırmızı tonlarda ve detaylı desenlere sahip, 60’lar esintili bir kaban tercih etti.
Dışarıdaki retro havasını, içeride koyu gri balıkçı yaka ve kumaş pantolon ikilisiyle yumuşatan Prenses, minimalizmin zirvesindeydi. Karmaşadan uzak, sadece kesimlerin kalitesine odaklanan bu seçim, Prenses'in yıllardır değişmeyen asil duruşunun en taze örneği oldu.
BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Galler Prensesi Kate Middleton, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kate Middleton, “İlk teşhis her zaman çok korkutucu bir yolculuk. Ama bu süreci daha önce yaşamış kişilerle konuşmak, insana umut ve pozitiflik veriyor. Böyle bir destek ağına sahip olmak çok kıymetli'' ifadelerini kullanmıştı.