Gardırobunuzun gizli dili: Moda psikolojisi ruh halimizi nasıl etkiliyor?

Yazı: Rana Kutvan

Moda sizin için ne ifade ediyor? Üzerinize tam oturan, tarzınızı yansıtan bir kıyafet giydiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aslında hepimizin hayatında önemli bir yere sahip olan moda, uzun yıllar boyunca psikoloji dünyasında hak ettiği ilgiyi görmedi. Giyinmenin psikolojimiz üzerindeki etkisi göz ardı edilirken, bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar da oldukça sınırlı kalmıştır. Belki bunun nedenlerinden biri modanın genelde çoğu insan tarafından hafife alınması ve yapay bir kavram olarak algılanmasıdır. Oysa hayatın birçok alanına nüfuz eden moda son derece önemli bir konu olup psikoloji de dahil olmak üzere, ekonomi ve sosyoloji gibi birçok farklı disiplinle ilişkilidir. Kıyafetlerimiz adeta ikinci derimiz gibidir ve cildimize temasları bizi hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkiler.

Moda psikolojisi, uygulamalı psikolojinin bir alanı olarak modayla insan davranışları arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamaya çalışır. Bu disiplin, psikolojik kuram ve ilkeleri kullanarak modanın bireyler ve toplum üzerindeki duygusal ve bilişsel etkilerini inceler. Moda; yalnızca stil, trend ya da estetik tercihlerin bir toplamı değildir. Giydiğimiz her parça, kişiliğimizin bir yansıması olduğu kadar ruh halimizi, özgüvenimizi ve toplumsal konumumuzu da ifade eder. Dahası, kıyafet seçimlerimiz sadece bizim nasıl hissettiğimizi değil, çevremizin bizi nasıl algıladığını da şekillendirir. Bu nedenle, çoğumuz farkında olmasak da, modanın psikolojiyle güçlü bir bağı bulunuyor. Moda psikolojisi, psikolojinin sadece dünyada değil, Türkiye’de de pek bilinmeyen bir dalı. Bu durumu değiştirmek ve moda psikolojisinin ülkemizdeki bilinirliğini artırmak için kolları sıvadım hem Ocak 2025 tarihinde yayımlanan “Moda Psikolojisi” isimli kitabı yazdım, hem de Türkiye’nin ilk moda psikolojisi akademisi olan “Moda Psikolojisi Akademisi”ni kurdum.

Ne giyersek o muyuz?

Kıyafetlerimiz ilk başta kendimizi algılayış biçimine, daha sonra da insanların bizi algılayış biçimine etki etme gücüne sahiptir. Örneğin bir iş görüşmesine giderken kendinizi iyi hissettiğiniz bir kıyafeti seçmeniz, görüşme sırasında sergilediğiniz özgüveni doğrudan etkileyebilir. 1980’lerin sonlarında, kadınların iş dünyasındaki “cam tavanları” kırmaya başladığı dönemde Donna Karan gibi tasarımcıların yarattığı “power suit” kavramı da bu düşüncenin bir yansımasıydı. Karan’ın reklam kampanyalarında, onun tasarladığı takımları giyen kadınlar güçlü, özgüvenli ve kararlı duruşlarıyla dikkat çekiyordu.

Giysilerin özgüven üzerindeki bu etkisi yalnızca reklamların yarattığı bir illüzyon değil, bilimsel olarak da kanıtlanmış bir durum. Yapılan araştırmalar, kıyafetlerimizin hem duygularımızı hem de davranış biçimlerimizi etkileyebildiğini gösteriyor. Örneğin Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma giydiklerimizin düşüncelerimizi ve davranışlarımızı etkilediğini ortaya çıkarmıştır. “Laboratuvar önlüğü araştırması” olarak bilinen araştırmada iki farklı denek grubuna, birbirinin tamamen aynı laboratuvar önlüğü giydirilerek bazı görevler yapmaları istenmiştir. Gruplardan birine giydikleri önlüğün doktor önlüğü olduğu söylenirken, diğer gruba giydikleri önlüğün bir ressam önlüğü olduğu söylenmiştir. Doktor önlüğü giydiklerini düşünen denekler kendilerine verilen göreve bir doktor ciddiyetiyle yaklaşıp, diğer gruba oranla daha iyi bir performans sergilemişlerdir. Giysilerin düşüncelerimiz ve davranışlarımız üzerindeki bu psikolojik etkisine örtülü biliş diyoruz.

Öz sevgi, moda ilişkisi

Çoğu literatür, modanın sorunlu bir yapısı olduğu sonucuna varır ve modayı, depresyon, yeme bozuklukları, narsisizm, başkalarının onayına aşırı bağımlılık ile ilişkilendirir. Ancak hayattaki her durumda olduğu gibi madalyonun bir de öteki yüzü var. Modanın bazı negatif etkilerinin yanı sıra pozitif etkileri de olduğu yadsınamaz. Örneğin kıyafetler kişinin kendini sevme yolculuğunda birer araç olabilirler. Modayla alışveriş bağımlılığına sahip olmadan dengeli bir şekilde ilgilenmek, kendimizi iyi ve rahat hissetmemizi sağlayacak kıyafetleri seçmeye zaman ayırmak bir kendini sevme eylemi olarak görülebilir. Kaç beden olursak olalım, giydiklerimizle kendimizi mutlu hissedebilir, giydiklerimiz aracılığıyla kendimize öz sevgi gösterebiliriz. İlk önce sadece ve sadece kendimizin mutluluğu için giyinmek bir kendini sevme pratiğidir. Kendimizi otantik kişiliğimizle uyumlu kıyafetler aracılığıyla ifade etmemiz öz sevgi seviyemizi artırmamızda bize yardımcı olabilir.

Giyim tercihlerimiz ruh halimizi düzenlemede ve bedenimizle daha dost bir ilişki kurmada etkili.

Pozitif psikoloji yaklaşımından ilham alan bazı araştırmacılar, giyim tercihlerimizin ruh halimizi düzenlemede ve bedenimizle daha dost bir ilişki kurmada etkili olabileceğini vurgular. Kendini sevme konseptini modayla birleştirmek için bize iyi gelen, öz güven seviyemizi artıran, mutluluğumuza pozitif yönde etki eden kıyafetlerden ve aksesuarlardan oluşan bir “kendini sevme gardırobu” oluşturabiliriz. Bundan sonraki tüm kıyafet alışverişimizi de gardırobumuzun kendini sevme konseptine uygun olarak yapabiliriz. Yani bir kıyafeti almadan önce, deneme odasında o kıyafetin bize kendimizi nasıl hissettirdiğini enine boyuna düşünebiliriz. Kıyafet tenimizde nasıl bir etki bırakıyor, rahat mı yoksa rahatsız mı, kıyafetin rengi, dokusu, şekli mutluluk seviyemizde bir artışa yol açıyor mu? Burada önemli olan gardırobumuzda bize kendimizi hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyi hissettiren parçalara yer vererek kendimize olan sevgimizi davranışlarımıza dökmektir. Evet kıyafetlerimiz bizi aşağı çekebilir ya da yukarı çıkartabilir. Coco Chanel’in de dediği gibi her güne kaderle randevumuz varmış gibi hazırlanıp, kıyafetlerimizin bizi dış dünyaya olumlu bir şekilde yansıtıyor olmasına özen gösterip, modanın psikolojimiz üzerindeki pozitif etkilerinden yararlanabiliriz.