Gardırobunuzun kurtarıcısı: 19 farklı bodysuit modeli ve kombin tüyoları
Gardırobun kurtarıcı parçası olan bodysuitler, her geçen yıl daha da popülerleşerek 2025'in de en gözde trendlerinden biri. Hem pratik hem de şık bir görünüm sunan bu parçalar, zahmetsizce modern bir stil yaratmanızı sağlıyor. İşte yeni sezonda öne çıkacak bodysuit trendleri ve onları nasıl kombinleyebileceğinize dair ipuçları...
Bodysuitler, son yıllarda adeta bir gardırop klasiği haline geldi ve bu popülerlikleri tesadüf değil. Hem şık hem de pratik olmalarıyla modern giyimin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiler. Bu yıl tek omuzlu veya asimetrik kesimli bodysuit'ler, sade bir şıklık arayanlar için ideal. Özellikle akşam kombinlerinde bluz yerine tercih ederek sofistike bir duruş elde edebilirsiniz.
Düz pamuklu modellerin yanı sıra, ribanalı (fitilli), transparan veya parlak kumaşlı bodysuit'ler de ön planda. Bu farklı dokular, kombininize anında derinlik ve ilgi katıyor. Özellikle yaz aylarında şifon ve dantel detaylı modellerle romantik bir hava yakalayabilirsiniz.
Bel, sırt veya göğüs dekoltesindeki cesur kesimler (cut-out), minimalist bir parçayı anında iddialı hale getiriyor. Bu detaylar, hem gündelik hem de gece stillerinde kullanılabiliyor.
Bodysuit'ler, kumaş ve kesimine göre her ortama uyum sağlayabilen çok yönlü parçalardır. İşte farklı durumlar için kombin önerileri:
Günlük ve Rahat Kombinler: Favori yüksek bel jean'iniz veya kargo pantolonunuzla düz renk bir bodysuit'i bir araya getirin. Bu sade kombin, sneaker'lar veya düz sandaletlerle tamamlanarak hem şık hem de rahat bir görünüm sunar.
