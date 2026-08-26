Geçiş sezonunda kullanabileceğiniz ceket trendleri

Mevsim geçişlerinde gardırobun en kritik, en kurtarıcı parçası şüphesiz ceketlerdir. Ne tam anlamıyla kalın kabanlara bürünmek ne de ince yazlık tişörtlerle günü geçirmek mümkün olduğundan, stil sahibi bir ceket kombini hem konforu hem de şıklığı aynı potada eritir...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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İşte bu sezon sokak stilinden ofis şıklığına kadar her alanda karşımıza çıkan öne çıkan ceket trendleri...

Network Lacivert Blazer Ceket

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Brunello Cucinelli Camel Uzun Ceket

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Geçiş sezonunda kullanabileceğiniz ceket trendleri - Resim : 3

Loewe Kahverengi Süet Ceket

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Geçiş sezonunda kullanabileceğiniz ceket trendleri - Resim : 4

Loewe Bej Kontrast Yaka Detaylı Ceket