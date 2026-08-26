Geçiş sezonunda kullanabileceğiniz ceket trendleri
Mevsim geçişlerinde gardırobun en kritik, en kurtarıcı parçası şüphesiz ceketlerdir. Ne tam anlamıyla kalın kabanlara bürünmek ne de ince yazlık tişörtlerle günü geçirmek mümkün olduğundan, stil sahibi bir ceket kombini hem konforu hem de şıklığı aynı potada eritir...
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İşte bu sezon sokak stilinden ofis şıklığına kadar her alanda karşımıza çıkan öne çıkan ceket trendleri...
Network Lacivert Blazer Ceket
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Brunello Cucinelli Camel Uzun Ceket
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Loewe Kahverengi Süet Ceket
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Loewe Bej Kontrast Yaka Detaylı Ceket