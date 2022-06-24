Geçmişten günümüze: Vintage nedir? Retro nedir? Vintage ve retro arasındaki fark nedir?

Günümüzde eskiye yönelik kıyafetler, mobilyalar sıklıkla kullanılmaya başladı. Özellikle eski zamanlarda popüler olan her trend yeniden günümüze uyumlandı. Vintage ve retro ürünler tekrardan gün yüzüne çıkarken aslında kafa karışıklığına da yol açan bir kavram oldu. Peki vintage nedir? Retro ve vintage ürünler arasındaki fark nedir? Vintage ürünler hakkında tüm bilmeniz gerekenler bu yazımızda sizlere aktarıyoruz... Ayrıca günümüz modasında bir diğer trend giyim ise 'çiçekli desenler' Çiçek deseni elbiseleri nasıl kombinleyeceğinizi düşünüyorsanız '2022 İlkbahar-Yaz çiçek desenli kombinler için parça önerileri' haberimize de bakabilirsiniz.

Vintage nedir?

Vintage, geçmişe ait tek ve özel parça anlamına geliyor. Son yıllarda özellikle gençlerin giyim alışkanlıklarına yön veren vintage giyim modası, sosyal medyada çeşitli paylaşımlar ile güçlenerek dünyaya yayıldı. Geçmişte kullanılan pek çok eşya da vintage ürünlerinin moda haline gelmesiyle raflarda yerini almaya başladı. Yeni nesil geçmiş modası ile bu tek ve özel parçalar sadece vintage ürünler satışı yapan firmalar bile ortaya çıkardı.

Vintage ile retro arasındaki fark nedir?

Retro ile vintage birbiri ile yakın anlamlara sahip olsa da ürünler bazında farklılıkları bulunuyor. Retro kelime anlamı olarak eski, eskiye ait olan olarak bilinse de ürünler bakımından bu durum aynı değil. Vintage modasında doğrudan eski olan ürünler kullanılırken retro modasında eski gibi görünen yeni ürünler kullanılır. Bu nedenle yeni nesil vintage tarzı ürünler retro ürün olarak nitelendiriliyor. Bir ürünün vintage modasına uygun olması için gerçekten eski bir tarihte üretilmiş olması gerekiyor.

Vintage Modası Ürünleri

Günümüzde her eski olan ürün vintage modasına uygun olmaz. Ürünlerin geçmişteki belirli bir döneme damga vurmuş olması gerekir. Son dönemlerde etkili olan vintage tarzında yer alan ürünler çoğunlukla 1930, 1940, 1950 ve 1960’lardan kalma ürünlerdir. Ülkemizde de İstanbul son dönemlere damgasını vuran vintage modası ürünlerini satan dükkana ev sahipliği yapıyor. Özellikle Amerikan vintage ürünleri bu tarz ürünler arasından en çok tercih edilenleri! Amerikan vintage ürünlerini sokak tarzına sahip bol kesimli ve konforlu olarak tanımlayabiliriz. Üretimi yapılan döneme damgasını vurmuş markaların logolarını sıklıkla bu ürünlerin üzerlerinde desen olarak görebiliyoruz. Renkli bir görüntü oluşturan vintage tarzı sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Vintage modası giyimin yanı sıra çeşitli dekorasyon ürünleri ile de popülerlik kazanıyor. Vintage ev tasarımları son dönemde artış gösteriyor ve ev sahipleri bu tarzda ürünler ile evlerini dekore ediyor. Estetik ve antika bir görüntü sağlayan vintage dekorasyon ürünleri de çeşitli spot dükkanlarında satışa sunuluyor. Genel olarak yeni üretim değil eskimiş ve bakımı yapılmış ya da kendini korumayı başarmış ürünler dekorasyonda tercih ediliyor.

Eski olmalarına rağmen oldukça kaliteli malzemeler ile üretilen vintage ürünleri uzun yıllar boyunca korunarak günümüz moda akımlarına yön veriyor. Marjinal bir görüntü yakalamak isteyen kişiler vintage tarzı giyim ürünleri ile kombinler yaparak farklı bir tarz ortaya koyuyor. Eski dönemlerin şık giyim ve dekorasyon ürünlerini kullanarak güzel bir tarz yakalamak isteyen kişiler vintage ürünlerini özel olarak bu alanda faaliyet gösteren dükkanlarda bulabiliyor.