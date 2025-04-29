Gelinlik modelleri: 2025 ilkbahar yaz gelinlik trendleri
Düğün gününüzde tüm gözleri üzerinize çekecek 2025’in gelinlik trendleri belli oldu. Bu yaz düğününüz varsa fakat ne giyeceğiniz konusunda kararsızsanız bu sezon dikkat çeken gelinlikleri sizler için derledik. İşte bu özel günü rüya gibi geçirmenize yardımcı olacak 2025 gelinlik modelleri...
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AKAY Gelinlik
Prenses Yaka Helen Gelinlik
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PROVANIAS
Düz straplez gelinlik
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OLEG CASSINI
Straplez Tül Dantel A Kesim Gelinlik
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PROVANIAS
Parlak tek omuzlu prenses elbise