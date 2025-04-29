Gelinlik modelleri: 2025 ilkbahar yaz gelinlik trendleri

Düğün gününüzde tüm gözleri üzerinize çekecek 2025’in gelinlik trendleri belli oldu. Bu yaz düğününüz varsa fakat ne giyeceğiniz konusunda kararsızsanız bu sezon dikkat çeken gelinlikleri sizler için derledik. İşte bu özel günü rüya gibi geçirmenize yardımcı olacak 2025 gelinlik modelleri...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Gelinlik modelleri: 2025 ilkbahar yaz gelinlik trendleri - Resim : 1

AKAY Gelinlik

Prenses Yaka Helen Gelinlik

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Gelinlik modelleri: 2025 ilkbahar yaz gelinlik trendleri - Resim : 2

PROVANIAS 

Düz straplez gelinlik

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Gelinlik modelleri: 2025 ilkbahar yaz gelinlik trendleri - Resim : 3

OLEG CASSINI

Straplez Tül Dantel A Kesim Gelinlik

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Gelinlik modelleri: 2025 ilkbahar yaz gelinlik trendleri - Resim : 4

PROVANIAS 

Parlak tek omuzlu prenses elbise 