Gelinlik modelleri: 2026'da tercih edebileceğiniz zarif gelinlikler
2026 yılı, gelinlik modasında tam bir 'kendini bulma' yılı diyebiliriz. Artık sadece moda olduğu için değil, içinde gerçekten "siz" gibi hissettiğiniz, zarafetin konforla buluştuğu modeller ön planda...
Elinize kahvenizi alın, gelin 2026’nın o çok sevilen, zarif gelinlik dünyasında küçük bir keşfe çıkalım. İşte bu yılın en çok tercih edilen ve kalbinizi çalacak modelleri...
Credit: Pinterest @mblokhinova
Credit: Pinterest @lovestainsoul
Credit: Pinterest @agrouzis9899
Credit: Pinterest @slapelozenatchen