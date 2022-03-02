Giorgio Armani Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonu
Giorgio Armani, Milano Moda Haftasının son defilelerinden biriydi ve en etkilisiydi. Ukrayna'da meydana gelen olaylar yüzünden sessiz bir defile yaratmak isteyen Armani, olayların anısına ağıt niteliğinde müziksiz defile gerçekleştirdi. İşte Giorgio Armani Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonu!
Ukranya'da yaşanan olaylardan dolayı üzüntüsünü belirten ünlü tasarımcı Armani, defilesinde müzik kullanmadı. Modellerde sessizliği yansıtan bir durgunluk vardı. İlk kez 1975'te giyim markasını tanıtan Armani, "Bence giysiler sessiz olduklarında daha güçlü hissettiriyor." dedi. (Haberin detayları için 'Giorgio Armani'nin sessiz defilesi' haberimize bakabilirsiniz)
Giorgio Armani Sonbahar 2022 defilesinde görünen o ki sezonun trendi daha hafif üstten dökülen kumaşlar olacak...
Mavinin ve zarafetin tonlarını barındıran yeni koleksiyonda, en ikonik giysileri moda severlere sundu. Defileye damga vuran kimonolar, ceketler ve takım elbiseler oldu. Abiyeleri daha sofistike hale getirerek püskül ve ışıltılar kullanılan modellerde oryantal esintiler hakimdi.
İşte Giorgio Armani Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonu...