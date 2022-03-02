Giorgio Armani Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonu

Ukranya'da yaşanan olaylardan dolayı üzüntüsünü belirten ünlü tasarımcı Armani, defilesinde müzik kullanmadı. Modellerde sessizliği yansıtan bir durgunluk vardı. İlk kez 1975'te giyim markasını tanıtan Armani, "Bence giysiler sessiz olduklarında daha güçlü hissettiriyor." dedi. (Haberin detayları için 'Giorgio Armani'nin sessiz defilesi' haberimize bakabilirsiniz)

Giorgio Armani Sonbahar 2022 defilesinde görünen o ki sezonun trendi daha hafif üstten dökülen kumaşlar olacak...