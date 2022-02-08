Guess Activewear 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu: Zahmetsiz şıklık
Zahmetsiz şıklığa önem verenler için Guess, 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu çıkardı. Guess Activewear koleksiyonunu doğayla buluşturarak rahatlığı ön plana çıkardı. Renk detaylarına ve rahat kumaşlara önem veren Guess Activewear koleksiyonunun detayları...
Guess Activewear 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda, zahmetsiz şıklığın ve doğallığın bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Koleksiyon, hem feminen hem de teknik açıdan ihtiyaçları karşılayan, tüm gün giyilebilen parçalarla GUESS kadınına şık bir görünüm katarken, GUESS erkeği ise modern retro detaylarla zenginleştirilmiş yüksek performanslı giysilerle plaj mevsimine hazırlıyor.
KADIN KOLEKSİYONU
Kadın koleksiyonunda doğallıktan yana giderken doğayı ve teknolojiyi uyumlu hale getiren tasarımlarında taytlar, dikişsiz giysiler, tulumlar ve eşofmanlar bu koleksiyonun kilit parçaları oluyor. Doğal pigmentlerden gelen zerdeçal, kırmızı yaprak, okyanus adaçayı ve çam renklerinden oluşan sakinleştirici paleti, kabartmalı jakar, dalgıç, mikrofiber ve pamuklu kumaşlara sıcaklık katıyor. Zarif ve şık parçalar, incelikli ve minimalist bir tarzı yansıtan rafine bir koleksiyon yaratıyor.
Coşkulu doksanlardan ilham alan bu tema, parlak renkleri sade ve temiz bir estetikle birleştiriyor. Soyut çiçek baskılar ve yumuşak odakların hakim olduğu crop toplar, şortlar, tişörtler ve anoraklar aktif tarzı yansıtan ayrıntılarla zenginleştirildi. Gökkuşağı renk paleti, pastel renkleri ve soluk tonları yoklayarak cesur neon dokunuşlarla tamamlanıyor. Yumuşak mikrofiber, pamuklu scuba, file ve bu sezonun yenisi olan scuba naylonundan yapılmış parçaların rahat hatları görünümünüzü tamamlıyor.
Yeni nesil burada ve kendini kanıtlamaya hazır! Bu tema, hem eskilerin hem de gençlerin spor tarzını bir arada sunuyor. Baskılar, zincirler ve fitil detaylarıyla zenginleştirilen dış hatlar modern ve canlı bir görünüm yaratıyor. Koleksiyonunda eşofmanlar, şortlar, kısa taytlar ve spor ceketler öne çıkıyor. Renkler yaz esintili leylak, pembe ve doğal tonlarla birleşiyor. Rahat ve büyük bedenlerle ince bir salon stili yaratılırken, şık scuba kumaşlar da rahat bir zarafet sağlıyor.