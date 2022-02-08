Guess Activewear 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu: Zahmetsiz şıklık

Yeni nesil burada ve kendini kanıtlamaya hazır! Bu tema, hem eskilerin hem de gençlerin spor tarzını bir arada sunuyor. Baskılar, zincirler ve fitil detaylarıyla zenginleştirilen dış hatlar modern ve canlı bir görünüm yaratıyor. Koleksiyonunda eşofmanlar, şortlar, kısa taytlar ve spor ceketler öne çıkıyor. Renkler yaz esintili leylak, pembe ve doğal tonlarla birleşiyor. Rahat ve büyük bedenlerle ince bir salon stili yaratılırken, şık scuba kumaşlar da rahat bir zarafet sağlıyor.