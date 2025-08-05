Gün boyu sabit kaşlar: Markalardan kalıcı ve şekilli kaşlar için öneriler
Son yılların makyaj trendleri, kaşların önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Doğru şekillendirilmiş ve sabitlenmiş kaşlar, yüz ifadesini tamamen değiştirebilir. Ancak gün içinde kaşların formunu korumak, özellikle de kalın ve gür kaşlara sahip olanlar için zor olabilir. İşte bu noktada, doğru kaş sabitleyici ürünleri devreye giriyor!
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İster doğal bir görünüm, isterse de trend olan "laminasyonlu" etkiyi arıyor olun, ihtiyacınıza uygun birçok seçenek mevcut. İşte markalardan gün boyu kaşlarınızı sabit tutacak öneriler...
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Benefit 24-HR Brow Setter - Kaş Sabitleyici
1.809 TL
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Nyx Professional Makeup Control Freak Şeffaf Kaş Jeli
729.90 TL
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Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Styling Kaş Sabitleyici
1.679 TL