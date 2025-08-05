Gün boyu sabit kaşlar: Markalardan kalıcı ve şekilli kaşlar için öneriler

Son yılların makyaj trendleri, kaşların önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Doğru şekillendirilmiş ve sabitlenmiş kaşlar, yüz ifadesini tamamen değiştirebilir. Ancak gün içinde kaşların formunu korumak, özellikle de kalın ve gür kaşlara sahip olanlar için zor olabilir. İşte bu noktada, doğru kaş sabitleyici ürünleri devreye giriyor!

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 10
Gün boyu sabit kaşlar: Markalardan kalıcı ve şekilli kaşlar için öneriler - Resim : 1

İster doğal bir görünüm, isterse de trend olan "laminasyonlu" etkiyi arıyor olun, ihtiyacınıza uygun birçok seçenek mevcut. İşte markalardan gün boyu kaşlarınızı sabit tutacak öneriler...

2 / 10
Gün boyu sabit kaşlar: Markalardan kalıcı ve şekilli kaşlar için öneriler - Resim : 2

Benefit 24-HR Brow Setter - Kaş Sabitleyici

1.809 TL

3 / 10
Gün boyu sabit kaşlar: Markalardan kalıcı ve şekilli kaşlar için öneriler - Resim : 3

Nyx Professional Makeup Control Freak Şeffaf Kaş Jeli

729.90 TL

4 / 10
Gün boyu sabit kaşlar: Markalardan kalıcı ve şekilli kaşlar için öneriler - Resim : 4

Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Styling Kaş Sabitleyici

1.679 TL