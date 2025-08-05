Hafsanur Sancaktutan'ın beyaz kombini mercek altında!

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz temmuz ayında 'aşk' sorusuna Kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam" şeklinde bir yanıt vermiş, ağustos ayında ise Kubilay Aka ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.