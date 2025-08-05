Hafsanur Sancaktutan'ın beyaz kombini mercek altında!
Hafsanur Sancaktutan, hem oyunculuğu hem de moda anlayışıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son görünümüyle yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sancaktutan'ın beyaz kombinini mercek altına aldık.
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Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz temmuz ayında 'aşk' sorusuna Kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam" şeklinde bir yanıt vermiş, ağustos ayında ise Kubilay Aka ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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İkilinin birlikteliği hız kesmeden devam ediyor.
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Hafsanur Sancaktutan, çıktığı tatilden yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun kombin detaylarını sizler için araştırdık.
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Hafsanur’un giydiği üst Siedres:
6475 TL