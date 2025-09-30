Hailey Bieber ile hayatımıza giren 3 'clean girl' güzellik trendi
Hailey Bieber, sadece Rhode markasıyla değil, aynı zamanda zahmetsiz görünen, minimal makyaj ve ultra parlak cilt anlayışıyla da milyonlara ilham veriyor. Moda dünyasında 'clean girl makeup' (temiz kız makyajı) olarak adlandırılan bu görünüm, mükemmel bir cilt bakımı temeline dayanıyor.
Hailey Bieber hem moda hem de güzellik dünyasında önemli etkileri olan bir model. Bieber'ın cildinin zarif ve sağlıklı görünümü ise herkesin bildiği bir gerçek...
İşte Hailey Bieber'ın görünümünü tanımlayan ve güzellik dünyasını kasıp kavuran en popüler 3 trend!
Tırnakta Temiz Görünüm ( Nude tonlarda oje)
Bu trend, tırnaklara temiz, bakımlı ve sade bir hava katmanın en zarif yoludur.
Püf Noktası: Doğal görünümlü, genellikle badem şeklinde veya kısa tırnaklara, inci ışıltılı, hafif şeffaf beyaz veya pembe baz uygulanır. Üzerine krom pudra sürülerek tırnağa donmuş bir yüzeyin yansıması verilir.
Amaç: Klasik Fransız manikürünün modernize edilmiş, daha yumuşak ve minimal versiyonudur. Tırnağın "temiz kız" estetiğine uygun, sürekli bakımlı ve lüks görünmesini sağlar.
Minimal Makyaj ve "Sunkissed" Işıltı (Sağlıklı Bronzluk)
"Temiz kız" makyajı, ağır kontür ve kalın fondötenlerden kaçınır. Bunun yerine, makyaj, ciltteki doğal güzelliği ve parlaklığı ortaya çıkarmaya odaklanır.
Püf Noktası: Makyaj, cilt bakımı gibi düşünülür. Hafif nemli bitişli (dewy) bir BB krem veya renkli nemlendirici kullanılır. Yanaklar, burun ve alın çizgisine krem allık ve likit bronzer uygulanarak güneşte hafifçe bronzlaşmış, sağlıklı bir görünüm (sunkissed glow) hedeflenir.
Amaç: Makyajın varlığını gizlemek, ancak yüze boyut ve canlılık katmaktır. Kaşlar yukarı taranır, dudaklar ise parlak dudak yağları veya nude tonlarda rujlarla tamamlanır.
"Sırrım Su": Glazed Donut Cilt (Parlak Donut Görünümü)
Hailey Bieber'ın imza trendi kuşkusuz "Glazed Donut Skin" (Sırlı Donut Cilt). Bu trend, cildin sanki yeni yıkanmış gibi nemli, dolgun ve ışığı yansıtan ultra parlak bir bitişe sahip olmasını savunur.
Püf Noktası: Mükemmel parlaklığı elde etmek, ağır makyajla değil, katmanlı bir cilt bakımı rutiniyle sağlanır. Anahtar, temizleyici sonrası cilde hyaluronik asitli serumlar, ardından cildi kilitleyen ve parlaklık veren yoğun nemlendiriciler veya yüz yağları uygulamaktır.
Amaç: Cildin hem sağlıklı görünmesi hem de sağlıklı olmasıdır. Bu görünüm, cildin daima nemli ve esnek olduğunu gösterir.