Hailey Bieber ile hayatımıza giren 3 'clean girl' güzellik trendi

Minimal Makyaj ve "Sunkissed" Işıltı (Sağlıklı Bronzluk)

"Temiz kız" makyajı, ağır kontür ve kalın fondötenlerden kaçınır. Bunun yerine, makyaj, ciltteki doğal güzelliği ve parlaklığı ortaya çıkarmaya odaklanır.

Püf Noktası: Makyaj, cilt bakımı gibi düşünülür. Hafif nemli bitişli (dewy) bir BB krem veya renkli nemlendirici kullanılır. Yanaklar, burun ve alın çizgisine krem allık ve likit bronzer uygulanarak güneşte hafifçe bronzlaşmış, sağlıklı bir görünüm (sunkissed glow) hedeflenir.

Amaç: Makyajın varlığını gizlemek, ancak yüze boyut ve canlılık katmaktır. Kaşlar yukarı taranır, dudaklar ise parlak dudak yağları veya nude tonlarda rujlarla tamamlanır.