Hailey Bieber'ın 2026 Grammy Ödülleri’ndeki stili mercek altında

INSTAGRAM KRALİÇESİ: HAILEY BIEBER

Hailey Bieber, Instagram’daki popüler “2026 yeni 2016” akımına katılan son yıldız olmuştu. Onu uzun yıllardır takip edenler bilir; Hailey her zaman bu platformun kraliçelerinden biri olarak görülüyordu (Kendall ve Kylie Jenner’la olan yakın arkadaşlığının bunda büyük payı var). On yıl önce de şüphesiz platformun en önde gelen isimleri arasında yer alıyordu.