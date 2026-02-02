Hailey Bieber'ın 2026 Grammy Ödülleri’ndeki stili mercek altında
Moda dünyasının stil ikonu Hailey Bieber, 2026 Grammy Ödülleri’ne adım attığı an, sadece bir kıyafet giymediğini; bir akımı başlattığını kanıtladı. Uzun süredir dünyayı kasıp kavuran 'sessiz lüks' akımının ardından Hailey, bu kez daha cesur, daha mimari ve teknolojiyle sanatı harmanlayan bir görünümle karşımızdaydı...
2026 Grammy Ödülleri (68. Grammy Awards), dün gece Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Rhode'un vizyoner ismi Hailey Bieber, kırmızı halıda Pieter Mulier imzalı özel bir Alaïa tasarımıyla boy gösterdi. Siyahın asaletini çabasız bir şıklıkla harmanlayan Bieber, eşiyle el ele sergilediği ikonik duruşuyla gecenin en 'cool' çifti olarak hafızalara kazındı...
Bieber, straplez elbisesini tamamlamak için Lorraine Schwartz’tan sade gümüş aksesuarlar tercih etti. Bunlar arasında 30 karatlık bir kolye ve sarkıt küpeler yer alıyordu. “ICE OUT” rozeti gibi düşünülmüş detaylar, özel tasarım görünümüne basit ama çarpıcı bir dokunuş kattı.
INSTAGRAM KRALİÇESİ: HAILEY BIEBER
Hailey Bieber, Instagram’daki popüler “2026 yeni 2016” akımına katılan son yıldız olmuştu. Onu uzun yıllardır takip edenler bilir; Hailey her zaman bu platformun kraliçelerinden biri olarak görülüyordu (Kendall ve Kylie Jenner’la olan yakın arkadaşlığının bunda büyük payı var). On yıl önce de şüphesiz platformun en önde gelen isimleri arasında yer alıyordu.