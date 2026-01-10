Hailey Bieber'ın 2026 WWD Style Awards ödül töreninde tercihi: Armani

Santa Monica, dün gece moda dünyasının devlerini ağırladı. 2026 WWD Style Awards töreninde "Style Trailblazer" (Tarz Öncüsü) ödülünü kucaklayan Hailey Bieber, stilindeki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Aybüke Sengir

Hailey Bieber, cuma gecesi düzenlenen 2026 Women's Wear Daily WWD Style Awards törenine katılanlar arasında muhteşem görünüyordu...

Bieber'ın kahverengi saçları düz ve şık bir şekilde şekillendirilmişti ve Los Angeles'taki yıldızlarla dolu davet için her zamanki doğal ve göz alıcı görünümünü tercih etti.

Grammy ödüllü Justin Bieber'ın 29 yaşındaki eşi ,ışıltılı bir Giorgio Armani elbise ve çok yüksek siyah topuklu ayakkabılarla cesur bir görünüm sergiledi.

Hailey Bieber, modaya ayak uyduran tarzıyla değil aynı zamanda zahmetsiz görünen, minimal makyaj ve ultra parlak cilt anlayışıyla da milyonlara ilham veriyor. 