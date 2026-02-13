Hailey Bieber'ın 'Uğultulu Tepeler' filmi gala tarzı
2026 sinema yılının en büyük merakla beklenen yapımlarından biri olan "Wuthering Heights" (Uğultulu Tepeler), Avustralya'da gerçekleşen görkemli galasıyla tüm dünyada yankı uyandırdı. Ancak gecenin en çok konuşulan ismi, filmin başrolündeki "Catherine" karakterine hayat veren Margot Robbie değil, galaya katılım sağlayan stil ikonu Hailey Bieber oldu...
1 / 6
Hailey Bieber, 'Uğultulu Tepeler' (Wuthering Heights) filminin galasında dantelli kıyafetiyle katıldı.
2 / 6
Avustralya'nın Sidney şehrinde yapılan galada, filmin Victoria dönemi kökenlerini yansıtan, tamamen şeffaf bir dantel kıyafeti tercih eden Bieber, galanın en dikkat çeken ismi oldu.
3 / 6
Elbisenin vücudu bir tül gibi saran dokusu, 19. yüzyılın dramatik atmosferini modern sokak stiliyle birleştiriyordu.
4 / 6
Viktorya dönemi yakası ve yerlere kadar uzanan kuyruğuyla Hailey, modern bir "Catherine Earnshaw" gibiydi. Bu tercihi, sosyal medyada "Asıl Catherine burada!" yorumlarının yapılmasına neden oldu.