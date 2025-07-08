Hailey Bieber'ın vazgeçilmezi: 'Lemontini trendi' ile dudaklarınızda ve tırnaklarınızda yaz esintisi!

Limonun ferahlatıcı enerjisini, kokteylin eğlenceli ruhuyla birleştiren bu akım, sadece bir içecek değil, aynı zamanda yaz güzelliğinin yeni sembolü haline geldi. Peki, dudaklardan tırnaklara, cildimize kadar uzanan bu "Lemontini" çılgınlığı ne anlama geliyor ve Hailey Bieber'ın vazgeçilmezi olan bu trendi siz de nasıl güzellik rutininize taşıyabilirsiniz? Gelin, hep birlikte keşfedelim...