Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' altıncı bölüm kombinleri mercek altında!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Aşkı Hatırla dizisi, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, aynı zamanda Erçel'in stil sahibi kombinleriyle de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Hande Erçel'in canlandırdığı karakterin altıncı bölümdeki giyim tarzını mercek altına aldık...
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Hande Erçel'in Aşkı Hatırla kombinleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu şıklığın ardındaki marka detaylarına gelin yakından bakalım. İşte altıncı bölüm kombinleri...
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Massimo Dutti Alpaka Karışımlı Polo Kazak
1.550 TL
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Manu Atelier Cylinder Deep Çanta
22.200 TL
Zara Kemerli Çizme
4.690 TL
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House Of Sunny
Bluz: 5.597 TL
Şort: 3.190 TL